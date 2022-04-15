В основном речь идет о странах Евросоюза, который ранее запретил въезд грузовиков с российскими номерами.

Крупные международные перевозчики отказываются иметь дело с российскими товарами и поставлять их.

Об этом сообщает пресс-служба российского Минпромторга, пишет РИА Новости.

В российском ведомстве заявили, что сейчас фиксируют "определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков". В основном речь идет о странах Евросоюза, который ранее запретил въезд грузовиков с российскими номерами.

Кроме того, европейские страховые компании отказываются покрывать риски для машин из ЕС на территории России.

Напомним, Евросоюз 8 апреля опубликовал Пятый пакет санкций, который содержит угольное эмбарго что заработает с августа, а также закрытие портов для российских кораблей с рядом исключений. Также речь шла о запрете работы российских и белорусских автотранспортных операторов, что заблокирует их грузовые перевозки автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

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