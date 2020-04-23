Самый большой в мире самолет "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая (видео)

В Украину доставили партию медицинского оборудования и препаратов из Китая для борьбы с коронавирусом.

23 апреля Ан-225 Мрия, самый большой самолет в мире доставил в Украину партию медицинского оборудования и препаратов из Китая. Читайте такжеУкраинский гигант "Мрия" перевез в Польшу рекордный медицинский груз - за посадкой наблюдали онлайн тысячи людей (видео) Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. "Мрия" прилетела в столичный аэропорт Гостомель. Самолет привез медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы. Как сообщал УНИАН, перед этим, 14 апреля, украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавирус COVID-19.

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