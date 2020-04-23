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Самый большой в мире самолет "Мрия" доставил в Украину медицинский груз из Китая (видео)

10:44, 23 апреля 2020
Транспорт
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фото Укроборонпром

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мрия" прилетела в столичный аэропорт Гостомель. Самолет привез медицинские средства индивидуальной защиты: защитные маски, перчатки, костюмы.

Как сообщал УНИАН, перед этим, 14 апреля, украинский самолет Ан-225 "Мрия" перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с мировой пандемией коронавирус COVID-19.

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