Рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило кредитный рейтинг «Укрзализныци»

Повышение рейтинга отражает устранение давления ликвидности благодаря успешной реструктуризации кредитной линии компании на 200 млн долларов...

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг «Укрзализныци» с уровня «ССС» до «В-», что означает выполнение обязательств по ценным бумагам, но дефолт представляется реальной возможностью.

Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

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Повышение рейтинга

«Повышение рейтинга отражает устранение давления ликвидности благодаря успешной реструктуризации кредитной линии компании на 200 млн долларов от Сбербанка. Учитывая последствия COVID-19 на финансовых рынках и в операциях, «Укрзализныця» решила реструктурировать долг с продлением графика амортизации на следующие три года с возможностью досрочного погашения в 2021 году. Мы понимаем, что банк получает первоначально обещанную стоимость и что процентная ставка такая же, как и при первоначальном кредите. Поэтому мы пришли к выводу, что продление банковского кредита было осуществлено в ходе обычной деятельности»,- говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сохраняется негативный прогноз, который отражает неопределенность величины, продолжительности и общего воздействия пандемического и экономического спада на способность «Укрзализныци» генерировать денежный поток или рефинансирование для выполнения предстоящих финансовых обязательств.

«Укрзализныця» является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

Хронология событий

В апреле 2020 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг «Укрзализныци» до уровня «ССС» с «В-».

Ранее, 2 августа 2019 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило суверенный кредитный рейтинг акционерной компании «Укрзализныця» до "B-".

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