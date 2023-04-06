Средний возраст подержанных авто, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 11 лет.

В марте украинский автопарк пополнили 14,2 тыс. ввезенных из-за рубежа подержанных легковушек, что на 6% больше, чем в феврале.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобилестроителей "Укравтопром" в Telegram.

"Наиболее популярным автомобилем среди ввезенного секонд-хенда остается Renault Megane. В течение месяца на украинские номера перешли 1 тыс. 155 авто этой модели", - говорится в сообщении.

Видео дня

На втором месте находится Volkswagen Golf – 1 тыс. 30 шт. На третьем – Skoda Octavia – 820 шт.

Также в Топ-5 месяца остались Volkswagen Passat – 641 шт. и Ford Focus – 384 шт.

Отмечается, что средний возраст подержанных авто, которые в марте перешли на украинские номера, составляет 11 лет, а самым старым автомобилем был Mercedes-Benz S 1993 года выпуска.

"Всего, с начала года, свою первую регистрацию в Украине получили почти 39,2 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа, что в три с половиной раза больше реализации новых машин за тот же период", - добавили в ассоциации.

Авторынок в условиях войны

В январе 2023 года украинцы зарегистрировали 11,5 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за рубежа. Это на 64% меньше, чем в 2022 году.

В феврале 2023 года приобрели более 2,7 тысяч новых легковушек. По сравнению с февралем 2022 года, рынок новых легковушек уменьшился почти вдвое.

В феврале украинцы приобрели 413 новых авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).

В течение февраля 2023 года почти 1,3 тыс. б/у электромобилей пополнили отечественный автопарк, что втрое больше, чем новых электромобилей за тот же период.

Вас также могут заинтересовать новости: