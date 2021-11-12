На видео можно заметить, как с моста буквально сыпятся обломки.

Мост Патона в Киеве продолжает разрушаться.

Несколько Telegram-каналов сегодня обнародовали видео, на котором видно плачевное состояние моста Патона между левым и правым берегом столицы. На видео можно заметить, как с моста буквально сыпятся обломки: во время видеосъемки с моста Патона в Днепр начали лететь камни и куски гранита.

В то время, как снизу от моста отпадают части конструкции, по нему продолжается активное движение автомобилей.

В свою очередь, в "Киевавтодоре" утверждают, что растиражированное СМИ видео - нескольконедельной или -дневной давности, сообщает "Сегодня".

Более того, коммунальная компания уверяет, что в воду падали камни и вещи бездомных, которые живут под мостом на теплотрассе.

"Видео однозначно не новое, но такой инцидент действительно был. Сотрудниками КП "Киевавтодормост" установлено, что в воду моста упали вещи бездомных. Они живут под мостом Патона на теплотрассе. В воду упали вещи бездомных и камни, которые они принесли на теплотрассу, где оборудовали свое жилье. Конструкции от моста Патона в воду не падали", – оправдались в Киевавтодоре.

Отметим, мост Патона был введен в эксплуатацию 5 ноября 1953 года, переправа давно требует капитального ремонта, однако сейчас мост уже находится в критическом состоянии. На его реконструкцию необходимо не менее 5 миллиардов.

На мосту Патона киевляне уже длительное время наблюдают пластиковую дорожную ограду, которой закрыли для проезда две крайние полосы. Водителей возмущает, что на мосту при этом нет рабочих, а закрытыми полосами ездят на велосипедах, скейтах и самокатах.

В "Киевавтодоре" сообщили, что забор здесь выставили, чтобы спасти аварийный мост от разрушения. Пока на нем специально ограничили проезд двумя крайними полосами.

Кроме того, на мосту Патона ограничено движение грузового транспорта и троллейбусов.

Ожидается, что ремонтные работы начнутся в следующем году. На время ремонта моста его полностью не будут перекрывать. Лишь частично ограничат движение транспорта. Его планируют расширить с 7 до 8 полос и обустроить на нем две велосипедные дорожки.

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Автор: Виктория Гордиенко