Реставрация моста также предполагает в будущем создать возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров, а также возможность устройства трамвайных путей.

В Киеве планируют расширить мост Патона с 7 до 8 полос и обустроить на нем две велосипедные дорожки.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

"На мосту имени Патона предусмотрено выполнить масштабные восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В частности, в рамках проведения реставрационных работ планируется: ремонт мостового полотна (проезжая часть и тротуары); установка барьерного и перильного ограждения; ремонт конструкций пролетных строений; ремонт опор и опорных частей; ремонт лестниц и реставрация пропилеев (на правом берегу); реставрация колонн (на левом берегу); ремонт соединений с мостом; ремонт средств навигации в судоходных пролетах моста; ремонт смотровых проходов под пролетными строениями моста; ремонт сети дождевой канализации (при необходимости).

Читайте такжеУкраина вошла в ТОП-10 стран, где невыгодно покупать автомобиль"Мост планируется расширить. Сейчас на нем 7 полос движения, а будет 8. Между двумя направлениями установят современное барьерное ограждение. Будут установлены информационно-измерительные системы контроля состояния сооружения, в том числе автоматизированная система вычисления веса транспортных средств во время движения", - говорится в сообщении.

Также на мосту обустроят велосипедные дорожки в обоих направлениях. Предусмотрено расширение тротуаров верховой части моста для устройства променадной части.

Кроме того, согласно техническому заданию, будет учтена возможность устройства трамвайных путей. А также возможность подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.

При этом во время реставрации полного перекрытия движения по мосту не планируется.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" уже дважды проводила официальную процедуру закупок по разработке проектно-сметной документации по реставрации с приспособлением моста им. Е. О. Патона. Однако из-за отклонения результатов тендеров Антимонопольным комитетом процесс затягивается. Сейчас корпорация подготовила техническое задание и подала его на согласование профильным департаментам. После получения согласования будет объявлена ​​новая официальная процедура закупок", - говорится в сообщении.

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Автор: Виталий Саенко