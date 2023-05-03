Турция в виде исключения впустит только самолет со спикером парламента Армении, который должен прибыть на встречу Организации черноморского экономического сотрудничества.

Анкара заявила о закрытии неба для армянских рейсов в ответ на установление в Армении памятника в честь операции мести армян младотуркам.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отметив при этом, что для Турции это памятник, прославляющий террористические организации, убивавшие турков в Азербайджане в 1920-х годах, сообщает Anadolu.

"Мы закрыли наше воздушное пространство", – заявил Чавушоглу, отметив, что Турция в виде исключения впустит только самолет со спикером парламента Армении, который должен прибыть на встречу Организации черноморского экономического сотрудничества. Все остальные рейсы, включая VIP-рейсы, будут невозможны.

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"Если они продолжат, если памятник не демонтируют, мы будем принимать дополнительные меры. Мы не можем с этим смириться", – добавил Чавушоглу, отметив, что решение об установке памятника принимали местные, а не центральные власти.

Скандальный памятник

25 апреля 2023 года в Ереване открыли памятник-фонтан в честь операции "Немезис" – акции мести армян младотуркам за геноцид 2015 года и убийства армян в Баку в 1918 году.

Операция "Немези́с" — акция возмездия партии "Дашнакцутюн" по убийству лидеров Османской империи, причастных к организации геноцида армян, а также лидеров Азербайджанской Демократической Республики, причастных, по утверждениям организаторов, к резне армян в Баку в 1918 году. Название получила по имени греческой богини мщения Немезиды.

Наземная граница между Арменией и Турцией

Наземная граница между Арменией и Турцией закрыта с 1993 года из-за крайне сложных отношений между ними. Один КПП этой зимой открыли впервые за 35 лет, чтобы пропустить конвой с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения.

В прошлый раз пункт пропуска открывали в 1988 году из-за землетрясения в Армении.

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