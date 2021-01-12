Также сегодня в Киеве возможны временные ограничения дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы.

В Киеве по состоянию на утро вторника, 12 января, образовались незначительные пробки на подъезде к центру города и произошло несколько ДТП.

УНИАН предлагает ознакомиться с актуальной ситуацией на столичных дорогах, чтобы избежать неудобств. Данные взяты из сервиса Google Maps.

Пробки в Киеве: ситуация на мостах

На Южном мосту и мосту Метро незначительные пробки в направлении Правого берега. По Северному мосту, Дарницкому и мосту Патона можно проехать свободно.

Пробки в Киеве: ситуация на улицах столицы 12 января

Утром в Киеве пробки образовались на Воздухофлотском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, проспекте Победы и улице Жилянской.

Также затруднения движения транспорта заметны на улице Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской, улице Елены Телиги, проспекте Степана Бандеры.

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На левом берегу Киеве движение транспорта из-за ДТП затруднено на Дарницком шоссе, а также незначительные пробки образовались на проспекте Николая Бажана.

Также сегодня в Киеве возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в связи с визитом президента Молдовы Майи Санду. Об этом сообщает Управление государственной охраны Украины в социальной сети Facebook.

"12 января в связи с официальным визитом в Украину президента Республики Молдова Майи Санду возможны временные незначительные ограничения дорожного движения в Киеве. Так, в столице возможны незначительные ограничения дорожного движения на отдельных участках центральной части города", - говорится в сообщении.

Также сказано, что в соответствии с украинским законодательством главам иностранных стран, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся в Украине с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана.

ДТП в Киеве

По состоянию на 9 утра в столице произошло несколько ДТП. Так, аварии произошли на улице Богатырской, на улице Елены Телиги, на пересечении Оболонского проспекта и Степана Бандеры, улицы Юрия Ильенко, улице Александра Довженко, бульваре Шевченко, проспекте Валерия Лобановского, в районе Дарницкой площади.

Также ДТП произошло возле станции метро Лукьяновка: легковой автомобиль поворачивал наперерез трамваю. К счастью, никто не пострадал.

Как не попасть в пробку в Киеве

Действенного рецепта столичные власти и водители пока не изобрели. Однако, есть несколько советов, которые если не полностью избавят вас от бесполезного стояния в тянучках, то хотя бы сделают этот процесс не таким длительным.

Время поездки . Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17: 00-19: 00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород или же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах накапливается максимальное количество транспорта.

. Учитывайте, что период 8:00-10:00 и 17: 00-19: 00 - самый сложный для киевских дорог. В это время люди массово едут на/с работы, многие стремятся покинут огород или же въехать в него. Соответственно, именно в эти утренние и вечерние часы на дорогах накапливается максимальное количество транспорта. День поездки . Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные или возвращаются из них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Итак, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать.

. Вечера пятницы воскресенья, утро понедельника - период, когда киевляне выезжают на выходные или возвращаются из них. В это время пробки возникают практически на всех выездах/въездах в город. Итак, для комфортного передвижения такие локации в это время лучше не посещать. Погода. Дождь или снег значительно осложняют ситуацию на дорогах в любом городе. В Киеве эти факторы оказывают значительное влияние из-за частых подтоплений или снежных заносов. Также при плохой погоде многие пассажиры стремятся воспользоваться такси, что влечет дополнительную нагрузку на дороги, увеличивая количество автотранспорта на них.

Метро . Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, или вовсе не выезжать на нем в этот день.

. Если вы видите, что избежать попадания в пробку не удастся - воспользуйтесь подземкой. Автомобиль можно припарковать недалеко от станции метро, или вовсе не выезжать на нем в этот день. Велосипед. Этот экологически безопасный вид транспорта всегда может прийти на помощь. Последние годы в Киеве появилось множество доступных пунктов проката велосипедов. В том случае, если ваш путь не пролегает через весь город, смело отдайте предпочтение двухколесному другу.

Место расположения работы. Если ваша работа находится в крайне труднодоступном для автотранспорта места - задумайтесь, возможно, это хороший повод изменить ее.

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Автор: Виктория Гордиенко