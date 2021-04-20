Пробки мешают движению транспорта через мосты и вдоль Днепра.

По состоянию на 8 утра ситуация на дорогах Киева сильно осложнена, ключевые транспортные артерии столицы застыли в пробках.

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Как свидетельствуют данные карт Google, пробки возникли перед мостами через Днепр в направлении правого берега. На проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом движению мешает ДТП. Авария произошла также и на мосту Патона.

Пробки мешают движению транспорта вдоль Днепра – на улице Набережно-Крещатицкой (там произошло ДТП), Набережно-Рыбальской и на Набережном шоссе.

Тянучка транспорта наблюдается на проспекте Степана Бандеры и улице Елены Телиги. Затяжная пробка возникла на улице Вадима Гетьмана и Чоколовском бульваре.

Большие проблемы с трафиком возникли на участке окружной трассы, между Софиевской Борщаговкой и станцией метро «Иподром».

Пробка тянется по проспекту Победы – между станциями метро «Житомирская» и «Берестейская», также от «Шулявской» к центру города – через бульвар Тараса Шевченко. В центре проблемы с движением наблюдаются на улицах Жилянской и Саксаганского. Аналогичная ситуация в районе Бессарабского рынка, в правительственном квартале и на Подоле.

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Автор: Дмитрий Захаров