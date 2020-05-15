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Киев стоит в пробках: какая ситуация на столичных дорогах в пятницу утром (карта)

08:40, 15 мая 2020
Транспорт
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Пятница в Киеве началась с пробок / фото УНИАН

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Движение сегодня нередко блокируется из-за ДТП. К примеру, на Южном мосту аварии произошли в обоих направлениях, как следствие движение заблокировано и в сторону центра, и на левый берег. На Северном мосту тоже произошла авария - там тянучка до проспекта Шухевича, на котором также зафиксировано ДТП.

В Киеве снова возникли пробки / Google Maps

На развязке возле станции метро "Дарница" произошла еще одна авария. Пробка оттуда тянется аж до моста Метро. Проезд на Дарницком мосту и мосту Патона также практически заблокирован.

В центре города движение местами осложнено / Google Maps

В центре города значительных перебоев с движением не наблюдается, однако традиционно сложно проехать на участках проспекта Победы, Лобановского, Воздухофлотском, бульваре Шевченко и Леси Украинки, улице Набережно-Крещатицкой.

Как сообщал УНИАН, масштабные пробки в Киеве по утрам наблюдаются последние несколько дней - с момента начала ослабления карантина.

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