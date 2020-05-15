Киев стоит в пробках: какая ситуация на столичных дорогах в пятницу утром (карта)

Утром в городе произошло несколько ДТП, которые повлияли на ситуацию на дорогах.

В Киеве утром в пятницу образовались пробки на дорогах, традиционно сложная ситуация на всех мостах через Днепр.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps.

Движение сегодня нередко блокируется из-за ДТП. К примеру, на Южном мосту аварии произошли в обоих направлениях, как следствие движение заблокировано и в сторону центра, и на левый берег. На Северном мосту тоже произошла авария - там тянучка до проспекта Шухевича, на котором также зафиксировано ДТП.

На развязке возле станции метро "Дарница" произошла еще одна авария. Пробка оттуда тянется аж до моста Метро. Проезд на Дарницком мосту и мосту Патона также практически заблокирован.

В центре города значительных перебоев с движением не наблюдается, однако традиционно сложно проехать на участках проспекта Победы, Лобановского, Воздухофлотском, бульваре Шевченко и Леси Украинки, улице Набережно-Крещатицкой.

Как сообщал УНИАН, масштабные пробки в Киеве по утрам наблюдаются последние несколько дней - с момента начала ослабления карантина.