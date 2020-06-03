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В Киеве утром произошло несколько ДТП на двух мостах: ситуация на дорогах столицы (карта)

08:38, 03 июня 2020
Транспорт
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В Киеве утром образовались пробки / фото УНИАН

В Киеве в среду утром произошло несколько ДТП на мостах через Днепр, где в это время и так традиционно непростая ситуация из-за большого количества автотранспорта.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

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В частности, одна авария зафиксирована на Северном мосту, еще две - на подъездах к нему на проспекте Бандеры. На этом же проспекте в направлении левого берега ведутся дорожные работы.

Еще два ДТП произошли на мосту Метро: в районе Гидропарка и в начале Броварского проспекта (направление в сторону центра города). Остановился также Гаванский мост в сторону Подола.

На двух произошли ДТП / Google Maps

На мостах Патона, Дарницком и Южном движение не остановлено, но значительно осложнено - остановилось направление в сторону правого берега. Пробки наблюдаются на проспектах Бажана, Соборности, Дарницком шоссе.

В центральной части столицы транспорт скопился на участках проспекта Победы, бульваре Шевченко, Набережном шоссе, улице Новоконстантиновской, Голосеевском проспекте и других магистралях.

В центре города проехать проще, чем по мостам / Google Maps

Как сообщал УНИАН, в Киеве с сегодняшнего дня ограничили движение по Столичному шоссе.

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