Движение по всему центру сопровождается пробками разной интенсивности.

На улицах Киева вечером 29 декабря возникли сильные пробки, движение в центре и на важнейших транспортных артериях Киева сильно осложнено.

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По данным карт Google на улицах столицы к вечеру (около 16:45) произошло почти два десятка аварий.

В частности, ДТП зафиксировано на Северном мосту. Огромные пробки сковали движение проспекте Героев Сталинграда, проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, улице Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

Аналогичная ситуация – на улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе. Движение на Подоле сильно осложнено.

Пробка сковала движение на бульваре Тараса Шевченко до Бессарабского рынка. Движение по всему центру сопровождается пробками разной интенсивности.

Крупная пробка возникла на Большой окружной дороге – на участке между Вишневым и метро станцией метро «Теремки».

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Автор: Дмитрий Захаров