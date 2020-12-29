На улицах Киева вечером 29 декабря возникли сильные пробки, движение в центре и на важнейших транспортных артериях Киева сильно осложнено.

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По данным карт Google на улицах столицы к вечеру (около 16:45) произошло почти два десятка аварий.

В частности, ДТП зафиксировано на Северном мосту. Огромные пробки сковали движение проспекте Героев Сталинграда, проспекте Степана Бандеры, улице Елены Телиги, улице Александра Довженко и Вадима Гетьмана.

Аналогичная ситуация – на улице Набережно-Рыбальской, Набережно-Крещатицкой и Набережном шоссе. Движение на Подоле сильно осложнено.

Пробка сковала движение на бульваре Тараса Шевченко до Бессарабского рынка. Движение по всему центру сопровождается пробками разной интенсивности.

Скриншот - Google maps

Крупная пробка возникла на Большой окружной дороге – на участке между Вишневым и метро станцией метро «Теремки».

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Автор: Дмитрий Захаров