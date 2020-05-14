Киев ежедневно страдает от бешеного трафика и пробок: что говорят водители (видео)

В столице сегодня утром вновь взлетели цены на такси.

В Киеве с утра снова возникли масштабные пробки. Днем ситуация на дорогах немного улучшилась, но остается сложной.

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Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что сейчас Киев не стоит в пробках, но начал понемногу, медленно двигаться. Тем, кто передвигается по центру, советуют закладывать на поездку больше времени, чем обычно (где-то 20-30 минут).

Журналисты сообщают, что в столице сегодня утром вновь взлетели цены на такси.

Водители жалуются, что передвигаться по городу каждое утро очень тяжело. Сегодня ситуацию осложняет погода – в столице идет дождь.

По данным карт Google, по состоянию на 13:30 проблемы с движением возникли на Северном мосту, мосту Метро, мосту Патона и Южному мосту, на Набережном шоссе, а также в центре – на Подоле, на бульваре Тараса Шевченко, в районе между метро «Арсенальная» и Майданом независимости, и т д.

Напомним, 13 мая Кличко призвал правительство предоставить разрешение на возобновление с 25 мая работы столичного метрополитена в обычном режиме. По его словам, когда все больше людей после смягчения карантина с 11 мая возвращаются на работу, в городе происходит транспортный коллапс.

Министр здравоохранения Максим Степанов сегодня заявил, что не видит проблемы с восстановлением работы метро в Киеве с 25 мая при условии соблюдения всех необходимых критериев.