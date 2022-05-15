"Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы возобновит курсирование с 1 июня.

"Укрзализныця" с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Укрзализныци".

Отправление со Львова будет происходить в 07:45, прибытие в Черновцы - в 13:25. Обратно, из Черновцов, отправление в 15:30, прибытие во Львов в 21:15.

Поезд будет курсировать с остановками на станциях Стрый, Моршин, Болехов, Долина, Рожнятов, Калуш, Ивано-Франковск, Коломыя, Снятын.

Билеты будут доступны онлайн и в железнодорожных кассах.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что затрудняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

С первых дней вторжения оккупанты бьют по железнодорожным вокзалам Украины.

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