По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине сейчас строятся аэропорты в 16 городах.

Об этом заявил Владимир Зеленский во время обращения к Верховной Раде с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины.

"Впервые за многие годы новый национальный авиаперевозчик сможет летать в новые региональные аэропорты, которые мы строим. Всего сейчас строим в 16 городах Украины", — сказал глава государства.

Президент также отметил, что новый аэропорт международного значения будет построен "с нуля" в Закарпатье между Ужгородом и городом Мукачево, еще два гражданских аэропорта — на востоке Украины.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что на востоке аэропорты планируют построить вблизи Мариуполя и между Краматорском и Славянском. А строительство взлетно-посадочной полосы нового аэропорта на Закарпатье начнется уже в 2022 году.

Напомним 25 ноября Министерство инфраструктуры и компания Airbus подписали Меморандум о создании в Украине национального авиаперевозчика. Проект будет реализован в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Автор: Иван Бойко