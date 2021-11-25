Украина и Франция решили сотрудничать в сфере авиации.

Министерство инфраструктуры и компания Airbus подписали Меморандум о создании в Украине национального авиаперевозчика. Проект будет реализован в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила пресс-служба Офиса главы государства.

От Мининфраструктуры документ подписал его глава Александр Кубраков, от Airbus – вице-президент компании по Европе и Центральной Азии Кимон Сотиропулос.

Меморандумом закрепляется общая цель Украины и Франции – развитие и сотрудничество в сфере авиации.

Документ определяет алгоритм дальнейшего сотрудничества государств в рамках создания национального авиаперевозчика, в частности, по приобретению им воздушных судов.

Согласно тексту меморандума, рассматривается возможность лизинга/покупки: 6 малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); 4 широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).

"Это такой первый шаг, когда мы можем начать сотрудничать как два равноправных партнера", – рассказал Александр Кубраков.

Представитель Airbus заявил, что создание национального авиационного перевозчика Украины произойдет "с нуля", поэтому можно будет сразу инвестировать в более совершенные технологии и авиафлот.

"Мы видим, что в Украине – стране, которая имеет огромный потенциал для туризма, для бизнеса и любых новых возможностей, есть большой потенциал для создания нового перевозчика", – заявил Сотиропулос.

Планы создать по программе "Большая стройка" национальную авиакомпанию, которая будет летать внутри страны и по всему миру, президент Владимир Зеленский анонсировал в начале года.

Автор: Иван Бойко