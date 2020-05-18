Porsche представила новую 911 Targa (фото)

Porsche 911 Targa предложат клиентам исключительно в полноприводных вариантах с 3,0-литровым бензиновым турбомотором.

Компания Porsche представила спорткар 911 нового поколения в кузове тарга. Премьера открытой модификации двухдверки состоялась в онлайн-режиме из-за пандемии COVID-19.

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Porsche 911 Targa предложат клиентам исключительно в полноприводных вариантах. Автомобиль комплектуется 3,0-литровым бензиновым турбомотором с шестью цилиндрами. Мощность агрегата составляет 385 л. с., что на 15 л. с. больше, чем у предшественника. Также в продаже появится версия Targa 4S с 450-сильным агрегатом, пишет Autonews.

Моторы работают вместе с восьмиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями. Для версии 911 Targa 4S также доступна семиступенчатая механическая коробка передач. Максимальная скорость 911 Targa 4 составляет 289 км/ч, 4S разгоняется до 304 км в час.

В стандартное оснащение автомобиля вошла фирменная адаптивная подвеска PASM с амортизаторами на электронном управлении. Всего водителю доступны два режима езды: Normal и Sport. Для модификации 911 Targa 4S в базе также доступен электронно-управляемый задний дифференциал PTV (Porsche Torque Vectoring). Для версии Targa 4 он предлагается в списке опций.

Как и на всех автомобилях 911 восьмого поколения, у новинки появилась система помощи водителю под названием Wet, которая предназначена для движения по мокрой дороге. Принцип ее действия заключается в том, что если компьютер распознает наличие воды на дороге, то настраивает системы таким образом, чтобы езда была более безопасной, и предупреждает водителя об ухудшении условий движения.

Крыша убирается у машины за 19 секунд. Коэффициент лобового сопротивления составляет у спорткара 0,29. Автомобиль получил светодиодную оптику, выдвижной адаптивный спойлер и 10,9-дюймовый центральный дисплей.