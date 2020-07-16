Компании Peugeot-Citroen и Fiat Chrysler определились с названием для совместного автогиганта

Новый автогигант будет носить название Stellantis. Названия и логотипы основных брендов останутся без изменений

Объединенная компания PSA Group (Peugeot-Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) будет носить название Stellantis.

Об этом сообщили в FCA.

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Как назовут

Как отметили в компании, корпоративным названием новой группы будет «Stellantis».

«Peugeot S.A. (Groupe PSA) и Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) объявили, что корпоративным названием новой группы будет Stellantis», — заявили в FCA.

Что будет с логотипами

Завершение слияния ожидается к концу первого квартала будущего года. Названия и логотипы самих брендов останутся без изменений.

История слияния

В конце октября 2019 года советы директоров FCA и PSA единогласно согласились работать над слиянием бизнеса, а в середине декабря 2019 года компании подписали соглашение о слиянии на паритетных началах. Предполагается, что акционеры каждой компании будут владеть 50% акций новой объединенной группы.

Как менялся спрос

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% – до 7,3 тысячи единиц.

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в июне 2020 года стала Renault. За месяц 1155 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой июньский результат прошлого года Renault улучшила на 19%.

На втором месте с результатом 1049 регистраций Toyota.

Спрос на новые легковые автомобили марки Toyota в июне уменьшился на 4%. Третья позиция у Kia, которая смогла увеличить продажи на 39% по сравнению с июнем прошлого года.

Результат Kia за отчетный месяц - 677 зарегистрированных авто. Четвертое место в июне заняла Skoda, в активе которой 481 авто и 29% роста к июню прошлого года. Пятой в рейтинге стала Hyundai - 398 штук (+4%).

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