В Украине выросли продажи новых авто: какие марки предпочитают

Отмечается, что самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в этот раз стала Renault.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в июне текущего года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12% – до 7,3 тысячи единиц.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

Отмечается, что самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в июне стала Renault. За месяц 1155 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой июньский результат прошлого года Renault улучшила на 19%.

На втором месте с результатом 1049 регистраций Toyota. Спрос на новые легковые автомобили марки Toyota в июне уменьшился на 4%.

Третья позиция у Kia, которая смогла увеличить продажи на 39% по сравнению с июнем прошлого года. Результат Kia за отчетный месяц - 677 зарегистрированных авто.

Четвертое место в июне заняла Skoda, в активе которой 481 авто и 29% роста к июню прошлого года.

Пятой в рейтинге стала Hyundai - 398 штук (+4%).

Также в июне этого года в десятку самых популярных марок вошли: Peugeot - 328 штук (+30%); Mercedes-Benz - 286 штук (+51%); Suzuki - 277 штук (+5%); Nissan - 232 штуки (-44%); Mazda - 231 штука (+24%).

Бестселлером июня стал автомобиль KIA Sportage, свой выбор на котором остановили 584 покупателя.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тысячи авто.

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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