Полицейские конфисковали авто у нетрезвого водителя

Украинцы, которые любят сесть за руль выпившими, получат наказание в духе военного времени. Водитель в Ривне лишился своего авто в пользу украинских военных.

Об этом сообщает глава Ривненской ОГА Виталий Коваль в Telegram-канале.

По его словам, полицейские конфисковали авто у нетрезвого водителя. Машину передадут на нужды Вооруженных сил Украины или в отделения территориальной обороны.

"Первый – ушел. Патрульная полиция Ривне конфисковала авто у нетрезвого водителя на нужды ВСУ или ТРО", - говорится в сообщении.