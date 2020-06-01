Сегодня в Украине возобновили движение пассажирских поездов (видео)

Первый поезд "Интерсити", который откроет дальнее внутреннее пассажирское сообщение, отправится в понедельник в 6:12 по направлению Киев-Константиновка.

Сегодня, 1 июня, в Украине в рамках ослабления карантина начинается железнодорожное внутреннее пассажирское сообщение.

Читайте также"Укрзализныця" обнародовала перечень из 29 поездов, на которые уже открыта продажа билетов

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця" со ссылкой на и.о. председателя правления Ивана Юрика.

"Первый поезд "Интерсити", который откроет дальнее внутреннее пассажирское сообщение, отправится в понедельник в 6:12 утра по направлению Киев-Константиновка", - говорится в сообщении.

Всего сегодня возобновит движение 7 пар "Интерсити".

Как сообщал УНИАН, 30 мая "Укрзализныця" начала продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в западные области, которые начнут курсировать с 4 июня.

Согласно постановлению Кабинета министров №392, продажа билетов открыта на 50% мест в поездах. Билеты теперь можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Температурный скрининг будет осуществляться при проверке билетов в поездах "Интерсити" и при посадке в вагоны в ночных поездах.

Кроме того, будет обеспечена санобработка вагонов до и после каждого рейса поезда, проводники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Всего с 1 июня запланировано запустить 42 поезда, из которых 10 - Интерсити +, и 32 - дальнего следования.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram