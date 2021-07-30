"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда в Одессу и один - в Запорожье.

"Укрзализныця" назначила четыре дополнительных поезда в "курортных" направлениях – в Одессу и Запорожье.

Об этом сообщает "Укрзализныця" в Telegram.

Были назначены поезда:

№ 258/257 Львов - Одесса;

№ 242/241 Одесса - Харьков;

№ 246/245 Запорожье - Одесса;

№ 209 Харьков - Запорожье.

Поезд Львов - Одесса будет отправляться из Львова с 30 июля до 10 сентября по четным числам в 17:30. Из Одессы он будет отправляться с 1 августа до 11 сентября по нечетным числам в 17:00.

Поезд Одесса - Харьков будет отправляться из Одессы 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 августа в 23:37. Из Харькова - 6, 8, 16, 18, 20, 26 и 28 августа в 17:36.

Поезд Запорожье - Одесса будет отправляться из Запорожья 5, 15 и 25 августа в 04:20.

Поезд Харьков - Запорожье будет отправляться из Харькова 11, 23 и 31 августа в 01:40.

"Есть отличный спрос от пассажиров и, несмотря на практически полную загруженность многих направлений, нашли возможность запустить вдогонку десяткам летних дополнительных поездов, которые уже стартовали, еще ряд дополнительных ночных поездов на Юг", - рассказал член правления компании Александр Перцовский.

Как сообщал УНИАН, спасатели ликвидировали пожар в пассажирском поезде "Киев-Херсон", произошедшей вблизи Николаева. 9 пассажирских вагонов пришлось отцепить от тепловоза. В них находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров.

Автор: Олег Давыгора