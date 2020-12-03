В Офисе президента надеются, что закон будет способствовать увеличению грузопотока до 30 миллионов тонн в год.

В Офисе президента Украины прокомментировали принятие Верховной Радой Закона «О внутреннем водном транспорте».

Об этом сообщили пресс-служба ОП.

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"Приветствуем принятие Верховной Радой Закона "О внутреннем водном транспорте", - отметили в пресс-службе.

"Это действительно историческое решение, которое является важной составляющей Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Кроме того, имплементация закона позволит либерализовать пользование нашими внутренними водами и перенести часть грузовых перевозок на реке. Таким образом государство сохранит от разрушения автодороги и сэкономит деньги на их ремонт. К тому же речные перевозки – это самый дешевый и экологичный вид транспортировки", - отметили в офисе президента.

В Офисе президента также отметили, что закон был доработан с учетом предложений представителей отрасли.

"Как ожидается, его реализация будет способствовать не только увеличению грузопотока до 30 миллионов тонн в год, но и стимулировать развитие судостроительной отрасли. Кроме того, оживятся пассажирские перевозки по рекам. Офис президента Украины как можно быстрее проработает этот закон для подписания Главой государства", - подчеркнули в офисе президента.

Закон о водном транспорте

3 декабря 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте", регулирующий правоотношения в этой области.

За принятие законопроекта №1182-1-д проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Что предусматривает закон

Законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины для обеспечения судоходства.

Источниками формирования указанного специального фонда Государственного бюджета Украины планируются: процент средств акцизного налога с произведенного в Украине горючего, акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины топлива, таможенных платежей, уплачиваемые при помещении судов в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от налогообложения таможенными платежами.

Средства Государственного фонда внутренних водных путей будут направляться на финансовое обеспечение обслуживания внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии; строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях; навигационно-гидрографического обеспечения судоходства, функционирования, реконструкции, ремонта и развития речной информационной системы; мероприятий по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в соответствии с государственных программ; содержание, реконструкцию, ремонт, технического перевооружения и охрану судоходных гидротехнических сооружений (судоходных шлюзов), а также затраты на использование этих сооружений для пропуска судов.

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Автор: УНИАН