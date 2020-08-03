В Украине падают продажи новых авто: самые популярные марки

Самой популярной маркой стала Renault, на втором месте оказалась Toyota, а замыкает тройку лидеров Toyota.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июле текущего года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% – до 45,5 тысячи единиц.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины "Укравтопром".

По данным ассоциации, в июле было продано 8,4 тысячи новых легковых автомобилей. Таким образом, по сравнению с прошлым годом июльский спрос на новые авто в Украине вырос на 10%.

Отмечается, что самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей в июле стала Renault. За месяц 1440 автомобилей этой французской марки пополнили украинский автопарк, что на 20% больше по сравнению с июлем 2019 года.

На втором месте с результатом 1147 регистраций Toyota. Спрос на новые легковые автомобили марки Toyota в июле вырос на 10%.

Третья позиция у Skoda, которая снизила продажи на треть по сравнению с июлем прошлого года. Результат Skoda за отчетный месяц - 457 зарегистрированных авто.

Четвертое место в июле заняла Hyundai, в активе которой 442 авто и 6% снижение к июлю прошлого года.

Пятой в рейтинге стала KIA - 429 штук (-28%).

Также в июле этого года в десятку самых популярных марок вошли: Volkswagen - 361 штука (+7%) Peugeot - 352 штуки (+113%); Suzuki - 351 штука (+ 36%); Nissan - 332 штуки (-32%); Mazda - 279 штук (+20%).

Бестселлером июля стал автомобиль RENAULT Sandero, свой выбор на котором остановили 549 покупателей.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром", объем продаж новых коммерческих автомобилей в Украине в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, сократился на 3% и составил 12,4 тысячи авто.

Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ЗАЗ, ЛАЗ, "АвтоКрАЗ" и другие.

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