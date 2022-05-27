Решение скорректировать тариф приняли в связи с ростом цен и дефицитом топлива.

Во Львове повысили цены на проезд в автобусах до 15 грн.

Такое решение в ответ на обращение перевозчиков приняли сегодня, 27 мая, на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета, говорится на сайте органа.

"Стоимость проезда в общественном автотранспорте Львова составит 15 грн, хотя перевозчики в своих обращениях требовали свыше 20 грн, иначе предупреждали, что автобусы не выедут на маршруты. Все из-за того, что в существующем тарифе цена на топливо установлена на уровне 24 грн, а сегодня она - почти 60 грн", - отмечается в сообщении.

По словам директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Олега Забарило, сокращение на 20% дублирующих маршрутов не помогло урегулировать ситуацию.

Новые тарифы начнут действовать с четверга, 2 июня.

Цена на проезд в трамваях и троллейбусах останется прежней. Также сохраняется бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров.

При этом в горсовете отмечают, что Львов - не первый город, вынужденный пойти на удорожание услуги перевозки. Так, в Дрогобыче 15 грн за проезд пассажиры платят уже две недели, а в Полтаве инициируют поднятие цен на проезд до 25 грн. Также выросла стоимость проезда в пригородных маршрутах области.

Как сообщал УНИАН, страны Евросоюза с 1 июня частично отменят бесплатный проезд для украинцев на общественном транспорте. Часть стран сделает проезд для переселенцев платным, но предложит льготы.

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