Недавно британское Top Gear составило список из десяти главных автомобильных новинок этого года, в состав которого попали и довольно противоречивые авто. Сейчас специалисты GOBankingRates проанализировали список и попытались назвать цену новых автомобилей.
Специалисты указывают на разные причины, почему они выбрали именно эти авто. Так, электрический Alfa Romeo Giulia EV называют ответом Италии на Tesla Plaid и Taycan GT, в то время как BMW Neue Klasse считают "переосмыслением" известного бренда.
Также эксперты выделили модели от Audi, Ferrari, Honda, Jaguar, Lexus, Mercedes, Volkswagen и Porsche.
ТОП-10 главных автомобильных новинок
1. Alfa Romeo Giulia EV
Рекомендованная розничная цена - будет объявлена позже.
2. Audi RS5 Avant
Рекомендуемая цена - $79,900 (для 2025 Audi RS 5 Sportback).
3. BMW Neue Klasse
Рекомендованная цена - $60,000 (для 2026 BMW iX3).
4. Ferrari EV
Рекомендованная цена - $500,000 (по данным Car and Driver).
5. Honda 0 Series Saloon
Рекомендованная цена - $50,000 (по данным Car and Driver).
6. Jaguar EV GT
Рекомендованная цена - будет объявлена позже.
7. Lexus LFR
Рекомендованная цена - менее $150 000 (по данным SlashGear).
8. Mercedes AMG 4dr EV
Рекомендованная цена - $106,900 (для 2025 Mercedes AMG EQE Sedan).
9. Porsche 718 Boxster EV
Рекомендованная цена - $78,000 (по данным Car and Driver).
10. Volkswagen ID.2
Рекомендованная цена - $27,500 (по данным Electrek).
Новости авторынка: что интересного
Напомним, недавно западные эксперты назвали автомобиль года. Им стало электрическое авто Renault 5, которое отличается "комфортом и доступностью". Кроме этого, специалисты акцентируют внимание на востребованности автомобиля на мировом рынке.
Отметим также, что "французы" одержали двойную победу на украинском рынке дизельных автомобилей. Как среди новых, так и среди подержанных наиболее популярными по итогам 2024 оказались модели Renault.