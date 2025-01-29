Среди главных автомобильных новинок года эксперты выделяют, в частности, Alfa Romeo Giulia EV, Audi RS5 Avant и BMW Neue Klasse.

Недавно британское Top Gear составило список из десяти главных автомобильных новинок этого года, в состав которого попали и довольно противоречивые авто. Сейчас специалисты GOBankingRates проанализировали список и попытались назвать цену новых автомобилей.

Специалисты указывают на разные причины, почему они выбрали именно эти авто. Так, электрический Alfa Romeo Giulia EV называют ответом Италии на Tesla Plaid и Taycan GT, в то время как BMW Neue Klasse считают "переосмыслением" известного бренда.

Также эксперты выделили модели от Audi, Ferrari, Honda, Jaguar, Lexus, Mercedes, Volkswagen и Porsche.

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ТОП-10 главных автомобильных новинок

1. Alfa Romeo Giulia EV

Рекомендованная розничная цена - будет объявлена позже.

2. Audi RS5 Avant

Рекомендуемая цена - $79,900 (для 2025 Audi RS 5 Sportback).

3. BMW Neue Klasse

Рекомендованная цена - $60,000 (для 2026 BMW iX3).

4. Ferrari EV

Рекомендованная цена - $500,000 (по данным Car and Driver).

5. Honda 0 Series Saloon

Рекомендованная цена - $50,000 (по данным Car and Driver).

6. Jaguar EV GT

Рекомендованная цена - будет объявлена позже.

7. Lexus LFR

Рекомендованная цена - менее $150 000 (по данным SlashGear).

8. Mercedes AMG 4dr EV

Рекомендованная цена - $106,900 (для 2025 Mercedes AMG EQE Sedan).

9. Porsche 718 Boxster EV

Рекомендованная цена - $78,000 (по данным Car and Driver).

10. Volkswagen ID.2

Рекомендованная цена - $27,500 (по данным Electrek).

Новости авторынка: что интересного

Напомним, недавно западные эксперты назвали автомобиль года. Им стало электрическое авто Renault 5, которое отличается "комфортом и доступностью". Кроме этого, специалисты акцентируют внимание на востребованности автомобиля на мировом рынке.

Отметим также, что "французы" одержали двойную победу на украинском рынке дизельных автомобилей. Как среди новых, так и среди подержанных наиболее популярными по итогам 2024 оказались модели Renault.

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