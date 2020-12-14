С центрального автовокзала Запорожья не выехало большинство автобусов пригородного, междугородного и международного сообщения.

В Полтавской области из-за гололеда отменяют рейсы общественного транспорта.

Как сообщила начальник Центрального автовокзала Полтавы Ксения Левенко, сегодня в рейсы с центрального автовокзала Запорожья не выехало около 80% пригородного, междугородного и международного сообщения.

«Все из-за гололедицы и угроз ДТП. Даже пригородные маршрутки не едут, потому что гололед. Утром не выехали к нам автобусы из Гадяча, Шишаков и Лохвицы. От нас все-таи поехали автобусы в направлении Воронежа, Днепра, Киева. В Гадячском направлении движение, вероятно, начнется с обеда», - отметила Левенко.

В Кременчуге на автовокзале УНИАН также сообщили, что сегодня отменен ряд рейсов из Полтавы, Миргорода и пригородные маршруты.

Руководитель предприятия «Полтаваавтотранс» Сергей Бутко говорит, что на сегодня, 14 декабря, в области из-за непогоды отменили 30% рейсов с автостанций.

Как сообщили в Службе автомобильных дорог Полтавской области, на выходных на автомобильных дорогах государственного значения гололедицу ликвидировали 90 единиц спецтехники, а также 125 дорожных рабочих в сутки. В течение двух суток для обработки покрытия высыпано почти 3000 тонн противогололедной смеси.

Круглосуточно работали и в Агентстве местных дорог Полтавской области, где отвечают за местные автодороги. Последствия гололеда ликвидировали 70 единиц техники, а также 110 работников подрядчиков, работающих в круглосуточном режиме. За 2 дня использовано 2458 тонн противогололедной смеси.

Ситуация осложняется тем, что идет дождь, который смывает соляную смесь, и асфальт снова замерзает, поэтому в идеале посыпать дороги нужно каждые 2 часа, но сделать физически это не всегда возможно.

Дорожники вспоминают, что подобная по продолжительности и масштабам чрезвычайная ситуация была в 1986 году.

Служба спасения призывает водителей соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических происшествий на дорогах, потому что 14 декабря на территории Полтавской области на дорогах гололедица, утром - туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый).

«Внимание! Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог! Служба спасения призывает соблюдать правила безопасного вождения, чтобы избежать трагических происшествий на дорогах», - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ГСЧС в Полтавской области.

Чрезвычайники призывают придерживаться следующих рекомендаций:

выдерживайте дистанцию ​​между автомобилями;

передвигайтесь по скользкой дороге на минимальной скорости;

во время езды не совершайте резких маневров;

приближаясь к пешеходным переходам, снижайте скорость;

учитывайте предупреждения соответствующих служб.

В Украине сегодня, 14 декабря, днем ​​на дорогах большинства областей, кроме юго-восточной части, сохранится гололедица.

Акционерная компания «Укрзализныця» сообщила о сбоях в графике движения поездов в связи со сложными погодными условиями.

Завтра в отдельных областях Украины ожидается дождь с мокрым снегом.

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Автор: Олег Булашев