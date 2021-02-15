Перелет был выполнен из аэропорта Амстердама в Мадрид и был признан успешным.

Нидерландская компания KLM выполнила первый демонстрационный пассажирский рейс на котором авиалайнер был заправлен смесью обычного авиационного топлива и синтетического авиакеросина.

Читайте такжеЕвропарламент призвал Украину открыть свой авиационный рынок для лоукостовОб этом сообщает портал N+1.

"Перелет был выполнен из аэропорта Амстердама в Мадрид и был признан успешным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что синтетическое топливо рассматривается как экологически нейтральное горючее, поскольку оно в процессе сгорания никак не влияет на баланс углекислого газа в атмосфере. Дело в том, что для производства такого топлива используется диоксид углерода.

"Использование синтетического топлива позволит существенно снизить выбросы нового углекислого газа и других веществ, провоцирующих глобальное изменение климата", - подчеркивает издание.

Во время демонстрационного полета Boeing 737-800 доля синтетического авиакеросина в топливной смеси была относительно невелика - в баки самолета были заправлены 500 литров синтетического топлива. Горючее было изготовлено компанией Shell. Другие подробности об испытаниях не раскрываются.

Между тем руководство аэропорта Роттердам - Гаага объявило о намерении построить в Роттердаме опытный завод по производству синтетического топлива. Для его производства будет использоваться углекислый газ, захваченный из атмосферы.

Ранее стало известно, что Германский аэрокосмический центр (DLR) приступил к проектированию завода по производству синтетического топлива для самолетов. Новый завод будет опытным. Предприятие будет выпускать около 10 тысяч тонн синтетического топлива в год.

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Автор: УНИАН