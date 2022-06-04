Также нужны дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков сказал, что перевод одной железнодорожной линии на стандарт ЕС будет стоить от 2 до 3 миллиардов долларов.

Об этом он сказал FT, пишет "Экономическая правда".

И при этом, по его словам, нужны дополнительные инвестиции для увеличения пропускной способности на пограничных переходах.

Как известно, Украина начнет поэтапное строительство узкой европейской колеи, чтобы соединить свою железную дорогу с европейской. На первом этапе планируется соединить крупные узлы и крупные города.

Ранее операционный директор Укрзализныци Вячеслав Еремин отмечал, что изменение пути – "это дорого, долго и сложно, но необходимо". По его словам, рассматриваются следующие этапы: Львов-Киев, Львов-Одесса, Львов-Кривой Рог.

Стратегической целью в будущем является полный переход на европейскую колею, но если сейчас посмотреть на соседнюю Польшу, у них все равно остались линии, где есть еще советская колея.

Вас также могут заинтересовать новости: