Команда нардепа, ГП «Прозорро» и ГП «Прозорро.Продажи» подписали меморандум о сотрудничестве.

РУХ + Prozorro – хорошая комбинация для искоренения коррупции в сфере перевозок.

Об этом написал на своей странице в ФБ нардеп Александр Горенюк.

В сообщении отмечается, что его команда, ГП «Прозорро» и ГП «Прозорро.Продажи» подписали меморандум о сотрудничестве.

«Такой подход сделает невозможным образование "коллегиальных органов, подконтрольных организатору" и "правильно" посчитанных им баллов при определении перевозчика», – написал Горенюк.

По его словам, цель сотрудничества – внедрить механизм, по которому решение о победителе будет приниматься на электронных торгах и аукционах, которые будут проводиться по стандартам, критериям и технологии электронных торговых систем «ProZorro» и «ProZorro.SALE».

«Как результат – никто не будет конкурировать умением найти подход к чиновнику, все конкурируют бизнес-моделями и готовностью предоставлять лучшие услуги людям», – подчеркнул Горенюк.

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Автор: Иван Бойко