На запорожских мостах, строительство которых выполняется в рамках президентской программы «Большая стройка», проверили прочность первой очереди. Ее планируют открыть для движения уже до конца года.

Подробности на своей странице в Facebook рассказал глава Укравтодора Александр Кубраков.

«Сегодня на запорожских мостах. Проводили испытания прочности первого моста - из района Бабурка на остров Хортица, чтобы до конца года открыть проезд в одно направление. Как именно должен тестироваться мост, определяет проектант, и общие правила одинаковы во всем мире», - сообщает он.

Для тестирования надежности конструкции задействовали 8 грузовиков весом в 34 тонны каждая. В процессе делались замеры сразу по нескольким точкам - до, после и постепенно с движением грузовиков.

Задействовали также независимый технадзор, который делает австрийская компания, работающая на мостах в режиме 24/7 и имеющая право проводить тестирование на объекте в любой момент без предупреждения подрядчика.

«Чтобы успеть завершить работы за 2, а не за 4 года, как это определено контрактом, подрядчик одновременно работает на нескольких точках мегастройки. Напомню, что запорожский мост это не просто мост - это 9-километровая магистраль, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе 2 внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения», - информирует председатель Укравтодора.

По словам Кубракова, первым будет открыт мост через Старый Днепр – из района Бабурка до острова Хортица. Параллельно строители работают на вантовом мосту через Днепр. Уже в январе здесь задействуют самый мощный в Европе плавучий кран LK-600, с помощью которого конструкции вантового моста посадят на временные опоры.

Кубраков публикует фотографии моста. Некоторые из них сделаны из известного пилона высотой 166 метров, который был самым высоким в Европе в 2004 году, когда начиналось строительство мостов.

"Потом из-за недостатка финансирования и скорее из-за недостатка политической воли строительство было заморожено, мост потерял первенство и превратился в памятник коррупции, - комментирует Кубраков. - В 2020 благодаря «Большому строительству» работы на мосту были возобновлены – на легендарный пилон я уже поднимался на лифте. На высоте восхищаешься красотой природы и красотой человеческого труда, благодаря которой меньше чем за год возродилась мечта, которую большинство давно похоронило».

Как сообщалось, строительство мостов в Запорожье стало одним из наиболее масштабных и технологически сложных проектов «Большого строительства». Мосты-долгострои, в которых так нуждается большой город, начали проектировать еще в конце 90-х годов. Само строительство было начато 10 лет назад, но из-за нехватки финансирования постоянно прекращалось и было заморожено в 2014 году.

Проект был возобновлен весной 2020 года. На строительстве мостов задействовано более 500 строителей и 35 единиц тяжелой техники. Работы идут в круглосуточном режиме. Планируется, что мосты полностью откроют уже через 2 года.

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Автор: УНИАН