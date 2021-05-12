На Ривненщине стартовал ремонт дороги, которая имеет стратегическое значение для региона и ведет к Белому Озеру - уникальному водоему с лечебными свойствами и повышенным содержанием глицерина. Работы выполняются в рамках программы президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщает Ривненская областная государственная администрация.

«Дорога важна не только для туристов, она имеет стратегическое логистическое значение. Автодорога государственного значения соединяет два центра Варашского района - Заречное и Вараш. Кроме того, это единственный путь к туристической жемчужине Полесья - Белому озеру», - говорит глава ОГА Виталий Коваль.

В ходе работ капитально отремонтируют 17 км полностью разбитой дороги от Старой Рафаловки до Рудки в Варашском районе. Проектную часть уже завершили, на следующей неделе объявят тендер.

На участке между селами Рудка и Бельская Воля работы уже ведутся - здесь восстанавливают белощебневое покрытие. Следующим шагом станет ремонт на участке автодороги Т-18-08 между селами Мульчицы и Боровое.

Как заявлял ранее координатор «Большой стройки», заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, по программе Владимира Зеленского в течение года отремонтируют 2 тысячи километров дорог местного значения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Григорий Бондарь