Реализация проекта предусмотрена на 2 года.

В рамках президентской программы «Большая стройка» начались активные работы по прокладке новой дороги в Одесский порт. Об этом сообщает «Укравтодор».

Новая дорога соединит территорию Одесского морского торгового порта и дорогу М-28 Одесса - Южный. 5,3 километра автодороги будет построено с цементобетонным дорожным покрытием по усиленной технологии, там будут организованы 2 полосы движения.

«Государственная бесплатная дорога из цементобетона в обход улиц Одессы – «Большая стройка» комплексно решает проблему проезда к порту. Возведение 5,3 км нового пути положит конец разрушению домов одесситов и коммунальных улиц. Грузовики, которые сейчас вынуждены платить за проезд по территории частной компании, чтобы добраться до порта, будут иметь альтернативный маршрут», - отмечается в сообщении.

Как отмечается, в конце марта проект был на «низком старте», а уже сейчас мощная дорожная техника проводит земляные работы. Будущая дорога по всей протяженности проходит в сложных гидрогеологических условиях и, помимо прочего, требует замены почв подошвы земляного полотна на глубину двух метров.

Реализация проекта предусмотрена на 2 года.

Для отдыха водителей и отстоя грузового транспорта будет построена TIR-площадка, рассчитанная на 300 грузовиков, обустроены 2 места для стационарного габаритно-весового контроля и две площадки взвешивания-в-движении (WiM). При въезде на КПП порта дорога будет расширяться до шести полос, также будет построена 500-метровая эстакада общей высотой 13 метров.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор «Большой стройки» Кирилл Тимошенко заявил, что в планах «Большой стройки» на текущий год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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Автор: Иван Бойко