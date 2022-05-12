Временную переправу сделают вблизи границы Житомирской и Киевской областей.

В Житомирской области на трассе Киев – Ковель – Ягодин Укравтодор строит временный объезд на международной трассе М-07, известной как "Варшавка". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Временная переправа будет находиться недалеко от границы Житомирской и Киевской областей, на месте разрушенного моста, поврежденного во время боевых действий на Житомирщине.

"Трасса М-07 объединяет пять областей страны и ведет к украино-польскому пункту пропуска "Ягодин-Дорогуск", поэтому восстановление проезда на всей ее протяженности является национальным приоритетом", – отмечают в Укравтодоре.

Ведомство напоминает, что специалисты подрядной организации построили уже 2 временных объезда на месте разрушенных мостов: на трассе М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский и Р-02 Киев – Иванков – Овруч.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков писал и о возобновлении сообщения между Киевом и Полтавой по дороге М-03. Временная объездная дорога была построена в Киевской области вблизи села Борщев.