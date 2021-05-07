Поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

Акционерная компания "Укрзализныця" (УЗ) и швейцарская компания Stadler CIS AG заключили Меморандум о сотрудничестве и локализации в Украине производства ее пассажирского подвижного состава.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство инфраструктуры.

Первый заместитель Министра инфраструктуры Дмитрий Абрамович отметил, что в этом году железнодорожная отрасль Украины получила максимальную бюджетную поддержку на обновление пассажирского подвижного состава - закупку около 100 пассажирских вагонов и модернизацию железнодорожной инфраструктуры. Но в этом ключе также крайне важно обеспечить максимальный уровень локализации производства, который создаст дополнительные рабочие места для людей и даст стимул для развития нашей экономики.

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"Приветствую начало сотрудничества "Укрзализныци" и швейцарской компании Stadler. Ожидаем положительных результатов сотрудничества", - цитирует пресс-служба Абрамовича.

В соответствии с Меморандумом, стороны будут вместе прилагать усилия для развития пассажирских железнодорожных перевозок в Украине и привлечения финансирования. Кроме этого, если Stadler CIS AG победит в одном из тендеров и получит заказ на поставку подвижного состава для "Укрзализныци", компания планирует рассмотреть возможность локализации производства в Украине.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве с мировыми производителями железнодорожного подвижного состава, которые себя зарекомендовали в работе на других железных дорогах мира, в том числе на широкой колее. Одним из таких потенциальных партнеров является Stadler, который поставлял подвижной состав для белорусской железной дороги. Но наше главное условие такого партнерства является неизменным - локализация производства на территории Украины. Это привлечение дополнительных средств в экономику и развитие тяжелой промышленности нашей страны", - цитирует пресс-служба и.о. председателя правления "Укрзализныци" Ивана Юрика.

По его словам, поезда производства Stadler могут быть задействованы в пригородных и региональных пассажирских перевозках, а также в проектах City Express.

Документ подписали вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, и.о. председатель правления "Укрзализныци" Иван Юрик, и.о. члена правления "Укрзализныци" Александр Перцовский, председатель правления и генеральный директор Stadler CIS AG Петр Христоф Шпюлер и генеральный директор Stadler CIS AG Александр Луфт.

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Автор: Анна Бредихина