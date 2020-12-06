Круговая развязка располагается на глубине 187 метров ниже уровня Атлантического океана.

На Фарерских островах после трех лет строительства вскоре откроется подводный автомобильный тоннель с круговой развязкой — первой в мире на дне Атлантического океана.

Об этом сообщает BBC.

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Подводные тоннели соединят два крупнейших острова архипелага — Стреймой и Эйстурой. Сеть планируется открыть 19 декабря.

Тоннель будет состоять сразу из трех отдельных дорог. Они будут соединяться с помощью круговой развязки, которая располагается на глубине 187 метров ниже уровня Атлантического океана.

Художественное оформление кольцевой развязки состоит из специального освещения голубого цвета и скульптур, которые создал фарерский художник Трондур Патурссон.

Тоннели сократят время в пути между столицей региона городом Торсхавн и городом Рунавиком с 1 часа 14 минут до 16 минут.

На 17 декабря запланирован пробный запуск с участием аварийных служб.

Общая протяженность Эстуройартуннлинна составляет 11,2 километра — после введения в эксплуатацию он станет вторым по длине тоннелем в мире, проложенным под водой, после тоннеля Рифаст в Норвегии.

Также строится еще один тоннель, соединяющий острова Сандой и Стреймой.

Подводные тоннели

20 декабря 2016 года в Стамбуле открыли автомобильный тоннель под Босфором.

В феврале 2012 года в Японии обрушился подводный тоннель.

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Автор: УНИАН