Украинцы имеют шанс приблизиться к уровню жизни «золотого миллиарда» — эксперт

Об этом сказал в эфире телеканала БТБ Максим Розумный, доктор политических наук, комментируя разработанный план мероприятий, связанный с подписанием ассоциации.

Эксперт отметил, что и после подписания ассоциации Украину ждут серьезные преобразования и реформы, которые будут более глубинными, чем без ассоциации.

«Это (подготовка плана мероприятий — Ред.), свидетельствует о том, что в правительстве работают люди, которые читают Соглашение об ассоциации и понимают, что оно предусматривает. Оно предусматривает очень серьезные кардинальные реформы. У нас квалифицированные чиновники, которые выполняют свою работу», — сказал Розумный.

Ученый расценивает ассоциацию Украина-ЕС как серьезный геополитический выбор, который способен изменить жизнь украинцев в лучшую сторону. Если Украина примет европейские правила, уровень жизни людей будет приближаться к стандартам жизни «золотого миллиарда» — подытожил политолог.