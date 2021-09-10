Речь идет о приборах контроля "Каскад", установленных на автодорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы.

В Полтавской области и в ряде городов с 10 сентября запускают еще 20 приборов системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Об этом сообщил первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий на странице в Facebook.

"С 10 сентября на автомобильных дорогах Полтавской области, а также в городах Кременчуг, Николаев, Полтава, Харьков и Черновцы заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - написал он.

Читайте такжеВидеофиксация нарушений ПДД: полиция назвала новые адреса, где работают камеры

Билошицкий опубликовал перечень адресов, по которым установлены камеры и отметил, что с сегодняшнего дня общее количество камер на дорогах Украины, автоматически фиксирующих правонарушения в сфере ПДД, достигнет 138.

Расположение приборов:

Полтавская область (3 прибора контроля "КАСКАД")

на 324 км+515 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 90 км/ч)

на 319 км+374 автодороги М-03 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)

на 30 км+459 автодороги М-22 направление прибора г. Полтава (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Кременчуг (2 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Андрея Ковалева, 17, направление прибора ул. Казацкая (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Свободы, 69-А направление прибора ул. Родимцева (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Николаев (2 прибора контроля "КАСКАД")

просп. Героев Украины, 9-Т, направление прибора ул. Пушкинская (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Богоявленский, 140, направление прибора в направлении ул. 295-й стрелковой дивизии (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Полтава (3 прибора контроля "КАСКАД")

ул. Великотырновская, 19, направление прибора ул. Ивана Мазепы (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Героев АТО, 31, направление прибора ул. Цветочная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Маршала Бирюзова, 35/14, направление прибора ул. Квитки Цисык (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Харьков (6 приборов контроля "КАСКАД")

просп. Науки, 60-А, направление прибора ул. Новгородская (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Науки, 7-В, направление направления прибора ул. Бакулина (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Московский, 86-А, направление прибора ул. Никитина (ограничение скорости 50 км/ч)

просп. Льва Ландау, 27, направление прибора ул. Маршала Федоренко (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Полтавский Шлях, 79, направление прибора ул. Семинарская (ограничение скорости 50 км/ч)

Белгородское шоссе, 1, направление прибора ул. Коммуны (ограничение скорости 50 км/ч)

г. Черновцы (4 прибора контроля "КАСКАД")

Старожучковский путь, направление прибора ул. Белорусская (ограничение скорости 50 км/ч)

Старожучковский путь, направление прибора ул. Староконстантиновская (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Винниченко, 116, направление прибора ул. Степная (ограничение скорости 50 км/ч)

ул. Винниченко, 97, направление прибора ул. Жасминная (ограничение скорости 50 км/ч)

Как сообщал УНИАН, в Украине первые видеокамеры системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения начали работать 1 июня 2020 года. Они были установлены в Киеве и области.

Автор: Инна Андалицкая