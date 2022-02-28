На Центральном железнодорожном вокзале Киева развернут гуманитарный центр / фото REUTERS
На Центральном железнодорожном вокзале Киева развернут гуманитарный центр.
Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram- канале.
В частности, здесь функционирует два пункта обогрева и полевая кухня.
Также на территории вокзала работает 60 волонтеров, владеющих иностранными языками, а также оказывают психологическую помощь.
Кроме того, задействованы группы, которые следят за порядком и помогают с посадкой к поездам. Сейчас к вокзалу прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции.