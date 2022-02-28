Сейчас к вокзалу прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции.

На Центральном железнодорожном вокзале Киева развернут гуманитарный центр.

Об этом сообщила "Укрзализныця" в своем Telegram- канале.

В частности, здесь функционирует два пункта обогрева и полевая кухня.

Также на территории вокзала работает 60 волонтеров, владеющих иностранными языками, а также оказывают психологическую помощь.

Кроме того, задействованы группы, которые следят за порядком и помогают с посадкой к поездам. Сейчас к вокзалу прибыло уже 7 тонн гуманитарной продукции.

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