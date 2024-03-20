Запланированные работы на аварийном участке выполнены пока на 40%.

Мэр столицы Виталий Кличко говорит, что городские власти делают все возможное, чтобы восстановить движение метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в конце лета. Об этом говорится в публикации городского головы в Telegram.

Кличко сообщил, что 20 марта побывал на площадке возле станции метро "Демеевская", где продолжаются работы по поднятию грунта с поверхности тоннеля. Там, по его словам, в три смены работают 60 рабочих и более 10 единиц техники.

"Через две недели можно будет увидеть верхнюю часть тоннеля и то, были ли соблюдены технологии его строительства. Тогда специалисты смогут делать выводы относительно причины возникновения угрозы аварийной ситуации в тоннеле на "Демеевской", – уточнил мэр.

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Также, по его информации, продолжаются необходимые работы в самом тоннеле – по его укреплению и по дальнейшему ремонту.

"По оценке подрядной организации, на сегодня выполнено около 40% общего объема работ. Мы делаем все возможное, чтобы в конце лета полностью восстановить движение между станциями "Демеевская" и "Лыбедская", – заверил городской голова.

Авария на синей ветке метро Киева

Девятого декабря движение поездов метро Оболонско-Теремковской линии на отрезке между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" полностью остановили из-за подтопления тоннеля. Директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации Руслан Кандибор пояснил, что проблема существует на участке 14 метров между станциями "Демеевская" и "Лыбедская".

В Киевсовете сообщили в конце января, что возобновить эксплуатацию тоннеля метро между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" планируют в начале июня.

В то же время, глава Офиса трансформаций Максим Бахматов заявил, что часть синей ветки метро, которую закрыли на ремонт 9 декабря, может возобновить работу через несколько лет. Он считает, что аварийную часть тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" нужно не ремонтировать, а строить заново. На такие работы может уйти от 2-х до 5-ти лет.

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