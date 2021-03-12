Речь идет о 264 393 автомобилях C- и GLC-классов, произведенных в период с 2016 по 2020 год.

Немецкий производитель Mercedes-Benz отзывает более 264 тыс. автомобилей по всему миру из-за дефекта, который может привести к воспламенению машины.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию от пресс-службы компании.

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Речь идет о 264 393 автомобилях C- и GLC-классов, произведенных в период с 2016 по 2020 год.

Отзыв автомобилей

В 2017 году Mercedes-Benz отозвал более 1 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.

Планы Mercedes

В феврале 2021 года Mercedes-Benz заявил о том, что намерен сделать упор на производстве люксовых электромобилей и составить, таким образом, конкуренцию Tesla.

В начале марта 2021 года компания сообщила, что после 2024 года новое поколение модели C-Class может получить полностью электрическую версию.

Ранее Mercedes-Benz обнародовал график выхода электромобилей, которые войдут в линейку фирменного суббренда EQ для машин с гибридными и электрическими силовыми установками.

Что этому предшествовало

Daimler объявил о крупной реорганизации своего бизнеса. Компания намерена выделить в отдельный бизнес производство грузовиков. В итоге будет создана компания Daimler Trucks, которую руководство планирует вывести на биржу до конца 2021 года. Оставшийся бизнес автоконцерна будет переименован в Mercedes-Benz.

В январе о достижении паритета выручки от электромобилей с выручкой от продаж автомобилей на ДВС «в ближайшие годы» заявил глава Audi Маркус Дюсман.

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Автор: Елена Коваленко