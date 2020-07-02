Коронакризис: Airbus хочет сократить более 15 тысяч сотрудников

Ожидается, что авиаперевозки не восстановятся до докоронавирусного уровня до 2023 года и, возможно, даже до 2025 года.

Одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus планирует сократить более 15 тысяч рабочих мест к концу лета 2021 года, таким образом адаптировав свои глобальные рабочие ресурсы и изменив масштабы деятельности в области коммерческой авиации в ответ на кризис COVID-19.

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Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что уже начался информационно-консультационный процесс с партнерами с целью достижения договоренностей по имплементации планов уже с осени 2020 года.

"На фоне беспрецедентного кризиса снижение активности в сфере коммерческой авиации составило около 40% за последние месяцы. Объемы производства коммерческих самолетов были соответственно адаптированы к этим условиям. Airbus благодарна за поддержку правительства, которая позволила компании ограничить эти необходимые меры по адаптации. Однако, ожидается, что авиаперевозки не восстановятся до докоронавирусного уровня до 2023 года и, возможно, даже до 2025 года. Поэтому Airbus вынуждена принять дополнительные меры, чтобы соответствовать ситуации постпандемии COVID-19 в отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после глубокого анализа спроса клиентов, который проводили в течение последних месяцев, Airbus считает необходимым адаптировать свои глобальные рабочие ресурсы к условиям COVID-19 примерно так: 5000 рабочих мест во Франции, 5100 рабочих мест в Германии, 900 рабочих мест в Испании, 1700 рабочих мест в Великобритании, 1300 рабочих мест на других мировых базах Airbus.

Детали этого плана адаптации COVID-19 будут обработаны вместе с социальными партнерами.

"Airbus столкнулся с наиболее тяжелым кризисом, в котором когда-либо оказывалась отрасль", - заявил главный исполнительный директор компании Гийом Форе (Guillaume Faury). "Меры, которые мы применяли до этого времени, дали нам возможность пережить первоначальное потрясение от этой глобальной пандемии. Теперь мы должны гарантировать поддержку своей компании и выходить из кризиса как здоровый, глобальный аэрокосмический лидер, приспосабливаясь к вызовам наших клиентов. Чтобы противостоять этой действительности, мы должны сейчас принять более далеко идущие меры", - отметил он.

Справка УНИАН. Airbus - одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военнотранспортные самолёты под маркой Airbus. Штат сотрудников Airbus составляет порядка 50 тысяч человек и сосредоточен в основном в четырёх европейских странах: Франция, Германия, Великобритания, Испания. Окончательная сборка продукции осуществляется на заводах компании в городах Тулуза (Франция) и Гамбург (Германия).

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