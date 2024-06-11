Компания Hyundai впервые показала самый дешевый электромобиль: как выглядит (фото)

Компания Hyundai Motor представила сегодня первые официальные тизерные изображения своего нового субкомпактного электромобиля A-сегмента, который получил название Inster. Об этом сообщает официальный сайт компании-производителя.
И хотя новый электромобиль остается "в тени", можно заметить, что его силуэт такой же, как у бензинового Hyundai Casper. Можно видеть круглые светодиодные дневные ходовые огни и пиксельные указатели поворотов. На тизерах также показан порт для зарядки, который находится спереди.
Компания не опубликовала фото интерьера Inster, но шпионские снимки показывают, что он позаимствовал многие элементы у Casper, включая большой центральный информационно-развлекательный экран и трехспицевый руль.
Сообщается, что новый электромобиль сможет проехать 355 км без подзарядки. Другие его характеристики пока держат в секрете. Полноценный дебют электрического авто состоится на выставке Busan International Mobility Show, которая начнется в конце июня.
По слухам, корейцы рассчитывают продавать Inster по цене менее 20 тыс евро, что сделает его опасным конкурентом для Citroen e-C3 и Dacia Spring, которые также отличаются низкой стоимостью.
Мир электромобилей - что интересного
Ранее стало известно, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с маем 2023 года спрос на электрические авто вырос почти на 70%.
В топ-5 самых популярных новых электромобилей мая попали Volkswagen ID.4, Honda M-NV, Nissan Ariya, BYD Song Plus и Zeekr 001.
Напомним, что победителем престижной премии World Car of the Year 2024 стал электрический Kia EV9, который также одержал победу в номинации "лучший электромобиль".