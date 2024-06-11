Компания Hyundai впервые показала самый дешевый электромобиль: как выглядит (фото)

По слухам, корейцы планируют продавать Hyundai Inster по цене менее 20 тысяч евро, что сделает его самым дешевым электромобилем бренда.

Компания Hyundai Motor представила сегодня первые официальные тизерные изображения своего нового субкомпактного электромобиля A-сегмента, который получил название Inster. Об этом сообщает официальный сайт компании-производителя.

И хотя новый электромобиль остается "в тени", можно заметить, что его силуэт такой же, как у бензинового Hyundai Casper. Можно видеть круглые светодиодные дневные ходовые огни и пиксельные указатели поворотов. На тизерах также показан порт для зарядки, который находится спереди.

Компания не опубликовала фото интерьера Inster, но шпионские снимки показывают, что он позаимствовал многие элементы у Casper, включая большой центральный информационно-развлекательный экран и трехспицевый руль.

Видео дня

Сообщается, что новый электромобиль сможет проехать 355 км без подзарядки. Другие его характеристики пока держат в секрете. Полноценный дебют электрического авто состоится на выставке Busan International Mobility Show, которая начнется в конце июня.

По слухам, корейцы рассчитывают продавать Inster по цене менее 20 тыс евро, что сделает его опасным конкурентом для Citroen e-C3 и Dacia Spring, которые также отличаются низкой стоимостью.

Мир электромобилей - что интересного

Ранее стало известно, что в прошлом месяце автопарк Украины пополнили 4113 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с маем 2023 года спрос на электрические авто вырос почти на 70%.

В топ-5 самых популярных новых электромобилей мая попали Volkswagen ID.4, Honda M-NV, Nissan Ariya, BYD Song Plus и Zeekr 001.

Напомним, что победителем престижной премии World Car of the Year 2024 стал электрический Kia EV9, который также одержал победу в номинации "лучший электромобиль".

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