МВА планирует обустроить антипарковочную инфраструктуру.

В Киеве усилят контроль за нарушением правил парковки в жилых кварталах. Решение приняли из-за проблем с проездом спасательной техники.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко написал в своем Telegram-канале, что во время массированной дроновой атаки на выходных некоторые спасатели не могли добраться до мест поражений. По его словам, дворы настолько плотно запаркованы, что доехать туда просто невозможно:

"Дал поручение Департаменту муниципальной безопасности и Департаменту территориального контроля КГГА обеспечить постоянное инспектирование проблемных участков жилой застройки на предмет нарушения правил парковки. Также к этому процессу будут привлечены управляющие компании, ОСМД, ЖСК".

Департаменту транспортной инфраструктуры поручили разработать план-график обустройства антипарковочной инфраструктуры, а Госслужба по чрезвычайным ситуациям вместе с городскими департаментами должны определять перечень адресов и подъездов к домам, где необходимо обеспечить проезд специальной техники.

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"Сразу скажу, это не быстрый процесс. Но начинаем. В то же время прошу киевлян способствовать тому, чтобы дворы были в полной доступности для работы экстренных служб. Не запарковывайте дворы, сообщайте о брошенных авто или транспортных средствах, которые перегораживают проезды", - добавил Ткаченко.

Дороги Украины

Ранее патрульная полиция сообщила об установлении дополнительных камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в двенадцати областях страны.

Также напомним, что в столице до 24 марта ввели ограничение движения транспорта возле Европейской площади. Известно, что там ремонтируют дорогу вблизи гостиницы "Днепр".

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