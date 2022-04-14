Столичный метрополитен с завтрашнего дня, 15 апреля, возобновляет движение поездов обеими колеями на синей и зеленой линиях.
Об этом сообщает пресс-служба подземки.
Кроме того, интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут
Как будет работать метро с 15 апреля
На красной линии движение обоими путями будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной – между станциями "Шулявская" и "Театральная".
Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.
Движение поездов будет осуществляться:
- красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"
- синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"
- зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".
Работают следующие пересадочные узлы:
- "Золотые ворота" - "Театральная";
- "Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".
Не будут останавливаться поезда на таких станциях:
- "Майдан Незалежности";
- "Кловская".
Напомним, что с начала полномасштабной агрессии России подземные станции метрополитена также работают как укрытия.
Как сообщал УНИАН, в пригородах Киева постепенно восстанавливают транспортное сообщение. Однако на ряде маршрутов уже анонсированы или действуют новые тарифы.