С 15 апреля поезда на двух линиях снова будут двигаться по обеим колеям.

Столичный метрополитен с завтрашнего дня, 15 апреля, возобновляет движение поездов обеими колеями на синей и зеленой линиях.

Об этом сообщает пресс-служба подземки.

Кроме того, интервал движения на всех линиях сократят до 30 минут

Как будет работать метро с 15 апреля

На красной линии движение обоими путями будет между станциями "Академгородок" и "Шулявская", одной – между станциями "Шулявская" и "Театральная".

Метрополитен для перевозок пассажиров работает с 07:30 до 19:00.

Движение поездов будет осуществляться:

красная линия: от станции "Академгородок" до станции "Театральная"

синяя линия: от станции "Героев Днепра" до станции "Теремки"

зеленая линия: от станции метро "Сырец" до станции "Красный хутор".

Работают следующие пересадочные узлы:

"Золотые ворота" - "Театральная";

"Площадь Льва Толстого" - "Дворец спорта".

Не будут останавливаться поезда на таких станциях:

"Майдан Незалежности";

"Кловская".

Напомним, что с начала полномасштабной агрессии России подземные станции метрополитена также работают как укрытия.

Как сообщал УНИАН, в пригородах Киева постепенно восстанавливают транспортное сообщение. Однако на ряде маршрутов уже анонсированы или действуют новые тарифы.