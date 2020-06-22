Главные новости Украины за 22 июня: расследование взрыва на Позняках и угрозы Ирану судами

Украина продолжает жить в условиях адаптивного карантина.

В СНБО пообещали провести всестороннее расследование взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве. Украина может обратиться в международные суды из-за сбития в Иране самолета МАУ.

Расследование по взрыву на Позняках

СНБО проведет всестороннее расследование взрыва в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в результате которого погибли люди.

Сбитие самолета МАУ

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи со сбитием украинского самолета МАУ.

Война на Донбассе

На протяжении минувших суток, 21 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеской агрессии один украинский боец получил ранения.

От начала текущих суток зафиксировано 7 вражеских обстрелов, один украинский защитник ранен.

Главные новости Украины: что важно знать 22 июня 2020

Пострадавших от взрыва на Позняках поселили в интернате: обнародовано видео

Javelin для Украины: в США отгрузили военную помощь на $60 миллионов

Взрыв на Позняках: Неизвестной остается судьба трех человек - Кличко

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram