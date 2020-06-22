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Главные новости Украины за 22 июня: расследование взрыва на Позняках и угрозы Ирану судами

08:58, 22 июня 2020
Общество
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Главные новости Украины 22 июня 2020 / фото УНИАН

В СНБО пообещали провести всестороннее расследование взрыва в многоэтажке на Позняках в Киеве. Украина может обратиться в международные суды из-за сбития в Иране самолета МАУ.

Расследование по взрыву на Позняках

СНБО проведет всестороннее расследование взрыва в десятиэтажном жилом доме в Дарницком районе по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5, в результате которого погибли люди.

Сбитие самолета МАУ

Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи со сбитием украинского самолета МАУ.

Новости Украины за 22 июня 2020 / фото УНИАН

Война на Донбассе

На протяжении минувших суток, 21 июня, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. В результате вражеской агрессии один украинский боец получил ранения.

От начала текущих суток зафиксировано 7 вражеских обстрелов, один украинский защитник ранен.

Главные новости Украины: что важно знать 22 июня 2020

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