Главный санврач рассказал, как будут возобновляться внутренние перевозки в Украине

Возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будет происходить одновременно.

Открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире Украинского радио, передает НВ.

По его словам, возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будет происходить одновременно.

"Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные", - сказал Ляшко.

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Он подчеркнул, что открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина.

"Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации", - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что вопрос открытия международного авиасообщения со странами Европы будет решаться тогда, когда европейские страны откроют свои границы. Он напомнил, что министры стран ЕС заявляли о возможном открытии туристического сезона с 15 июня.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил, что возобновить полноценную работу междугороднего транспорта в Украине можно будет лишь на третьем этапе ослабления карантина (11 мая начался только первый этап).