Шмыгаль "поругал" Криклия за работу электричек

Также премьер-министр Денис Шмыгаль призвал мэров городов увеличить количество общественного транспорта.

Глава правительства Денис Шмыгаль обратился к мэрам городов с требованием выпустить максимальное количество общественного транспорта на маршруты во избежание скопления людей в условиях карантина.

Об этом премьер-министр сообщил на заседании правительства в среду, 17 июня.

По его словам, правительство на заседании четко фиксирует те запреты, которые действуют в течение карантина. Например, требование ходить в маске в помещениях, или ограничение по количеству пассажиров в транспорте.

"Правительство понимает - чтобы такое требовать, людям нужно создать условия, при которых они смогут соблюдать карантинные ограничения. Поэтому обращаюсь к городских главам - выпустите максимальное количество общественного транспорта на маршруты. При необходимости - разработайте новые маршруты. Но люди не должны стоять в очередях и ехать в переполненных душных маршрутках. Это ваша ответственность как руководителей городов, и перевозчиков, которые такое допускают", - подчеркнул Шмыгаль.

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При этом он отдельно обратился к Министру инфраструктуры с требованием обратить внимание на то, что делается в пригородных поездах, "чтобы не пришлось смотреть на это всем Кабмином".

Шмыгаль попросил привести в пригородных поездах порядок с осуществлением контроля и с соблюдением требования по количеству людей в вагонах, соблюдением масочного режима и других мер, определенных Правительством.

Кроме того, глава правительства обратился к руководству Министерства здравоохранения и Министерства внутренних дел с требованием усилить контроль за соблюдением выполнения правил карантина.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 июня, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 июля 2020 года.

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