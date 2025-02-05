По словам эксперта, этот автомобиль практичный и дешевый в обслуживании.

Многие бюджетные хэтчбеки имеют довольно сдержанный дизайн, который выдает то, что эти модели не являются премиальными. Тем не менее на вторичном рынке можно найти стильные автомобили, которые не ударят по кошельку, пишет Express.

Эксперт по подержанным авто Джефф Томпсон рассказал в одном из своих роликов на YouTube-канале Geoff Buys Cars, какие 10 моделей можно купить на вторичном рынке в Великобритании менее чем за 4000 фунтов стерлингов (около 5000 долларов). Среди них есть городской хэтчбек с ярким дизайном.

В рейтинг автомобилей, которые рекомендует Томпсон, вошел Citroën DS3. По словам эксперта, эта модель имеет стильный дизайн, а эксплуатационные расходы довольно низкие.

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Томпсон обратил внимание на то, что Citroën DS3 предлагался с широкой цветовой палитрой. Помимо этого покупатели могли приобрести модель в кузове кабриолет.

Эксперт подчеркнул, что DS3 предлагался с пятью различными двигателями на выбор. Он рекомендует 1,6-литровый турбодизель, который имеет низкий расход топлива и большой крутящий момент.

Кроме того, Томпсон поделился, что для DS3 предлагалось большое количество различных визуальных и внутренних опций. Поэтому в продаже можно встретить большое количество разнообразных автомобилей.

"Я просто думаю, что это очень крутой и довольно забавный автомобиль, который далеко от слишком сложных вещей. Так что это хороший практичный автомобиль... И я даже не думаю, что он выглядит таким уж старым", - сказал он.

Тем не менее эксперт предупредил о некоторых проблемах, которые бывают у этой модели. В частности, у модификаций с турбированным бензиновым двигателем часто выходят из строя турбокомпрессор и водяной насос. Также стоит менять ремень ГРМ каждые 10 лет.

Напомним, что модель DS3 первого поколения выпускалась с 2009 по 2018 год. В 2016 году этот автомобиль начал выпускаться под новым брендом DS Automobiles, а не Citroën. Он позиционировался как конкурент Audi A1 и Mini Cooper.

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