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В Киеве с завтрашнего дня восстанавливается кольцевое движение городской электрички

20:05, 30 июня 2020
Транспорт
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Городская электричка возобновит движение кольцом / фото facebook/Kyivpastrans

Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

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Курсирование электропоездов будет осуществляться по схеме: в утренний час «пик» – преимущественно в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница); в вечернее время «пик» – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).

В выходные городская электричка будет курсировать по обоим направлениям согласно расписанию движения, будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки.

Как сообщал УНИАН, 8 июня городская электричка Киева заработала по маршруту «Троещина – Почайна».

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