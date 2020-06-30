В Киеве с завтрашнего дня восстанавливается кольцевое движение городской электрички

В выходные городская электричка будет курсировать в обоих направлениях согласно расписанию движения.

В Киеве с 1 июля возобновляется кольцевое движение городской электрички.

Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

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Курсирование электропоездов будет осуществляться по схеме: в утренний час «пик» – преимущественно в направлении Е1 (Дарница – Почайна – Борщаговка – Киев-Пассажирский – Дарница); в вечернее время «пик» – в направлении Е2 (Дарница – Киев-Пассажирский – Борщаговка – Почайна – Дарница).

В выходные городская электричка будет курсировать по обоим направлениям согласно расписанию движения, будут обслуживаться все ранее задействованные станции и остановки.

Как сообщал УНИАН, 8 июня городская электричка Киева заработала по маршруту «Троещина – Почайна».

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